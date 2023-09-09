قعيم يعلن فرض حظر تجوال واخلاء مناطق ويوجه دعوة هـامة للمواطنين

أعلن وكيل وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب فرج قعيم، اليوم السبت فرض حظر تجول وإخلاء المناطق وإغلاق كافة المحال التجارية المُجاورة للساحل الليبي والمناطق المنخفظة قرب الوديان، من الساعة 8 مساء اليوم حتى يوم الاثنين المقبل.

وطالبت الداخلية، المواطنين بالأستجابة للتدابير الأمنية والإنسانية المُعلّن عنها بإخلائهم للمساكن والتعاون مع رجال قوات المسلحة ووزارة الداخلية والمنظمات الإنسانية والهِلال الأحمر الليبي وفِرق وزارة الصحة والمتطوعين للمُساعدة بالتنقل بين المُدن خُصوصاً بمدينة بنغازي بحسب ما قدرته الجهات المُختصة بأن إعصار دانيال سيمر بالقرب من حُدود المدينة على أن يلتزم الجميع بالقرارات الصادرة بخصوص كل الأماكن التي ستحددها الجِهات المُختصة .

ويأتي هذا تنفيذاً لتعليمات القائد العام للقوات المُسلحة الليبية المُشير أركان حرب ” خليفة أبوالقاسم حفتر ” بتشكيل غرفة طوارئ برئاسة رئيس الغرفة الأمنية المُشتركة بنغازي – آمر القوات البرية بالقوات المُسلحة عميد ” صدام حفتر ” وإعلان حالة الطوارئ من قبل رئيس الحكومة الليبية الدكتور ” أسامة حمّاد ” ونتيجة لإجتماع رئيس الغُرفة ورئيس اللجنة والسادة الأعضاء للخروج بجُملة من القرارات السالف ذكرها إلتزاماً بالواجب الوطني ولإجل صحة وسلامة المواطنين وكافة أبناء الشعب الليبي.