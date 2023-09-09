مراقبة تعليم جنزور تصدر قرارًا بشأن الدراسة

نوهت مراقبة التربية والتعليم – بلدية جنــــزور، اليوم السبت السادة / مديرو المدارس وأولياء الامور والتلاميذ، بأن يوم الغد الأحد الموافق 10/ سبتمبر/ 2023م سيكون يوم دراسي عادي، بالتوقيت الزمني للحصة الاولي الساعة 8:00.

وفي وقت سابق، اعلنت مراقبة التربية والتعليم طرابلس المركز غدًا الأحد عطلة رسمية تحسبا لأي طارئ نتيجة تقلبات الطقس على أن تستأنف الدراسة بعد غد الاثنين.

وفي السياق، أعلنت مراقبتا تعليم بلديتي مصراتة وسوق الجمعة غدا الأحد، عطلة رسمية بكافة المؤسسات التعليمية بالبلديتين بسبب الأمطار الغزيرة المتوقعة.

ويأتي ذلك استناداً إلى التحذيرات بمدى اضطراب الأحوال الجوية وبناءً على التفويض الذي منحه السيد وزير التربية والتعليم الدكتور ” موسى محمد المقريف” بمنح السلطة التقديرية والعاملين بقطاع التربية والتعليم. الأستاذ ” أحمد إبراهيم مشيحيت ” لإيقاف الدراسة حماية للطلاب والمعلمين.