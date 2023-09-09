عميد “الجبل الأخضر”: بعض الأهالي في المناطق القريبة من البحر أخلوا منازلهم

أكد عميد بلدية ساحل الجبل الأخضر يونس عبدالشفيع إعلان حالة الطوارئ في البلدية.

وأوضح عبدالشفيع في تصريح صحفي اليوم السبت أن الكوادر الطبية والأمنية تسعى لتدارك أي طارئ بخصوص العاصفة، قائلا: شكلنا لجان طوارئ في كل المناطق باعتبار أن البلدية تتكون من عدة مناطق متفرقة.

ونفى عميد البلدية استلام أي دعم مالي أو لوجستي من حكومة الوحدة المؤقتة لتلافي هذه الأزمة، مشيرا إلى أن بعض الأهالي في المناطق القريبة من البحر أخلوا منازلهم؛ خوفا من العاصفة.

وتابع: في حال حدوث أي تطورات ستعمل الأجهزة الأمنية على إخلاء المناطق المتضررة.