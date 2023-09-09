حبس ليبي و8 وافدين لتهريب مئات الآلاف من لترات وقود الديزل

أصدر مكتب النائب العام قرار بحبس ليبي و8 وافدين وملاحقة بقية المتورطين في واقعة تهريب مئات الآلاف من لترات وقود الديزل إحدى سفن النقل الراسية قبالة ساحل مدينة زوارة.

وقال مكتب النائب العام عبر الصفحر الرسمية على موقع “فيسبوك” حققنا في واقعة التهريب وتعرفنا على حلقة القائمين عليها وتم تعيين السفينة المستخدمة.

وأضاف بيان المكتب قائلا: توجهنا إلى السفينة وبتفتيشها تكشف واقع استعمالها في تهريب المحروقات لغرض تحقيق مكاسب مادية غير مشروعة.

وأوضح أنه٬ تم الاستدلال على مالك وسيلة النقل ومن مده بالمنتج محل الجريمة واسم السفينة التي تسلم طاقمها كميات الوقود؛ وجنسيتها.

وأشار إلى أنه تم القبض على المُنخرطين في تنظيم الفعل متلبسين بالواقعة؛ حائزين لمتحصلات الجريمة.

وآكد أن٬ المتهمين اعترفوا بنقل 100 ألف لتر من وقود الديزل إلى إحدى سفن النقل الراسية قبالة ساحل مدينة زوارة وتكرار هذا الفعل أكثر من مرة