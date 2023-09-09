شاهد.. طقس العرب يصدر تقريراً جديداً بشأن العاصفة شبه الإستوائية دانيال وتأثيراتها الشديدة المتوقعة على ليبيا

أصدر مركز طقس العرب الإقليمي من بعد ظهر السبت الموافق 9-9-2023 تقرير خاص حول الحالة الجوية شبه الاستوائية و المُتواجدة في وسط البحر الأبيض المُتوسط قُبالة السواحل الليبية.

و أفاد التقرير بأن آخر صور الأقمار الاصطناعية و تحاليل مركز طقس العرب الإقليمي، تُشير إلى تواجد العاصفة المتوسطية و التي قد اكتسبت خصائص استوائية في وسط البحر الأبيض المُتوسط إلى الشمال الغربي من مدينة بنغازي الليبية و على بُعد 225 كم داخل مياه البحر الأبيض المُتوسط، و تُقدر سرعة الرياح حول مركز العاصفة حالياً بحوالي 45 عقدة (85 كم/ساعة).

و يُعتبر وجود عاصفة ذو خصائص شبه استوائية في بدايات شهر يوليو/سبتمبر في وسط البحر الأبيض المُتوسط من الأمور النادرة بحسب السجلات المناخية المتوفرة، و تعني أن الحالة ذو خصائص شبه استوائية أي أنها مُترافةق مع درجات حرارة دافئة نسبياً و أمطار غزيرة و رياح شديدة وأامواج عاتية.

أمطار رعدية غزيرة و رياح شديدة و بحر هائج في المدن الساحلية

و بحسب المحاكاة الحاسوبية المُستقبلية لحركة هذه العاصفة المتوسطية و المُشغلة داخل مركز طقس العرب الإقليمي، فإنه يُتوقع أن تتحرك مباشرة خلال الـ 24 ساعة القادمة إلى السواحل الشمالية الشرقية لليبيا (ما بين مدينتي بنغازي و المرج) و من ثم إلى داخل شمال شرق ليبيا و بعدها يضعف إلى منخفض جوي عادي و لكن تستمر حركته نحو الصحراء الغربية لمصر و وصولاً إلى شمال مصر نحو الدلتا.

و قد بدأت التأثيرات غير المُباشرة على السواحل الليبية بارتفاع للامواج (2-4 متر) مع تدفق للسحب مصحوبة بأمطار مُتفرقة، في حين تبدأ التأثيرات المباشرة تدريجياً مع نهار يوم الأحد و تكون مصحوبة برياح شديدة السرعة (80-120 كم/الساعة) و أمطار رعدية غزيرة جداً (50-250 ملم) ، و تُصاحب هذه الأحوال الجوية مخاطر من تشكل السيول و الفيضانات في بعض المدن بما فيها (بنغازي، المرج، البيضاء، درنة، طبرق، شحات).

و يكون البحر شديد الهيجان على السواحل الليبية الممتدة من راس لانوف إلى درنة، مع احتمال امتداد مياه البحر إلى اليابسة في المناطق المنخفضة، في حين يكون متوسط إلى هائج على بقية السواحل الليبية.

وبناءً على ذلك ينصح مركز طقس العرب جميع سكان هذه المناطق بمتابعة النشرات الجوية و التحديثات التي ستصدر تباعاً حول هذه المنظومة خلال الساعات القادمة. والله اعلى واعلم.