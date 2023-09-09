تحذير عاجل.. العاصفة “دانيال” تمر فوق بنغازي في الثالثة صباح الأحد

توقع رادار البث الفضائي، السبت، مركز العاصفة فوق بنغازي مباشرة، ويصل شاطئ المدينة نحو الثالثة من صباح يوم الأحد، فيما تصل سرعة الرياح صباحًا إلى نحو 90 كيلو متراً في الساعة.

وأظهرت نماذج خرائط الرادار، أن مدينة بنغازي تشهد ظهراً هطول أمطار غزيرة بنحو 20 إلى 25 ملليمتر، فيما ترتفع سرعة الرياح ظهرًا إلى ما يقرب 100 كيلومتر في الساعة.

وأعلنت بلدية بنغازي فرض حالة الطوارئ وحظر التجول في المدينة ابتداء من الساعة الثامنة مساء السبت إلى الإثنين، وإخلاء المناطق، وغلق المحال التجارية المجاورة للساحل الليبي، والمناطق المنخفضة التي تقع بالقرب من الوديان، وذلك على خلفية مرور الإعصار (دانيال) بالقرب من حدود المدينة.

وخصصت بلدية بنغازي أرقاماً لتواصل المواطنين في حالات الطوارئ.

وشملت هذه الأرقام (0911920900، و0613354784، و0927623814، و0910347256، و0926993396، و0945482330، و0619095524، 0619097036، 0619095393).

وقرر المجلس البلدي درنة فرض حظر تجول من العاشرة مساء اليوم السبت، إلى حين استقرار الأحوال الجوية، وإخلاء محلة الجبيلة ومحلة البلاد والمناطقة المجاورة للبحر، حفاظاً على الأرواح من سوء الأحوال الجوية.