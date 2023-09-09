إغلاق 4 موانئ نفطية في ليبيا لـ3 أيام بسبب إعصار متوقع

قال مهندسان بقطاع النفط لرويترز إن أربعة موانئ نفطية رئيسية في ليبيا، هي رأس لانوف والزويتينة والبريقة والسدرة، ستغلق اعتبارا من مساء يوم السبت لمدة ثلاثة أيام بسبب إعصار متوقع.

وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها حظر تجوال بدأ مساء اليوم السبت حتى بعد غد الإثنين، تأهبا لعواصف وأمطار متوقعة.

وقالت وزارة الداخلية في الحكومة التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة في بيان إن حظر التجول يبدأ بعد الثامنة مساء السبت إلى يوم الإثنين، وطالبت بإخلاء المناطق وإغلاق كافة المحال التجارية المُجاورة للساحل الليبي والمناطق المُنخفظة التي تقع بالقرب من الوديان.

وطلبت الوزارة من المواطنين الاستجابة للتدابير الأمنية والإنسانية المعلنة بإخلائهم للمساكن والتعاون مع رجال قوات المسلحة ووزارة الداخلية والمنظمات الإنسانية والهِلال الأحمر الليبي وفرق وزارة الصحة”.