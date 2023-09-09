مطار بنينا الدولي يصدر قرارًا طارئًا بسبب الاحوال الجوية

قرر مطار بنينا الدولي، اليوم السبت أجازة رسمية يومي الأحد والاثنين ويستثنى من هذا القرار المكاتب والأقسام التناوبية التابعة لإدارة المطار .

ويأتي ذلك بناءآ على قانون رقم ” 71 ” لسنة ” 2023 ” بشأن العطلات الطارئة في ليبيا.

وفي السياق، اعلنت عدد من شركات الخطوط الجوية تعليق كافة الرحلات يومي الأحد والإثنين من مطار بنينا الدولي الى حين إشعار اخر.

نص القرار :

اعتبار يومي الأحد والاثنين الموافق 11/10/ سبتمبر (2023م) عطلة طارئة بكافة الهيئات والمؤسسات العامة وجميع المؤسسات التعليمية بكامل مستوياتها وكذلك القطاعات الخاصة وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية المتوقعة في الدولة الليبية ويستثني من ذلك العاملين بالمرافق الصحية والجهات الأمنية وكل من تتطلب طبيعة اعمالهم مواجهة تداعيات سوء الأحوال الجوية المرتقبة مع حفظ حقوق العاملين بتلك الجهات في الحصول على مقابل عمل هذه الايام طبقا لنص المادة (16) من القانون رقم 12

لسنة 2010م.

ادة (2)

يكلف وزير الداخلية بإصدار تعليماته وتوجيهاته لكل البوابات والتمركزات والوحدات الأمنية للحد من التنقل على الطرق الساحلية والفرعية في المناطق المتوقع حدوث فيضانات وجريان للاودية بها نتيجة لسوء الأحوال الجوية المرتقبة

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه

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