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شركة الخطوط الجوية الأفريقية توضح بشأن تعليق كافة رحلاتها عبر مطار بنينا

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نوهت شركة الخطوط الجوية الأفريقية – المنطقة الشرقية – بنغازي، اليوم السبت السادة المسافرين على متن طائرات الخطوط الجوية الافريقية ؛ نحيطكم علمًا أنه وبسبب الحالة الجوية المتردية سيتم تعليق كافة رحلات الشركة المحلية والدولية يومي الأحد والإثنين من مطار بنينا الدولي الى حين إشعار اخر.

  • الرحلات المعلقة يوم الأحد الموافق 10/09/2023 :
  • بنغازي – الإسكندرية – بنغازي
    الإقلاع : 08:00 AM
  • بنغازي – تونس – بنغازي
    الإقلاع : 17:50 PM
  • الرحلات المعلقة يوم الإثنين الموافق 11/09/2023 :
  • بنغازي – الإسكندرية – بنغازي
    الإقلاع : 08:30 AM
  • بنغازي – تونس – بنغازي
    الإقلاع : 18:50 PM
  • كما تنوه الشركة أنه في حال اي مستجدات خاصة بالحالة الجوية سيتم تبليغ كافة المسافرين على متن هذه الرحلات ؛ كما تتقدم الخطوط الجوية الافريقية باعتذارها الى كافة المسافرين على هذا الظرف الطبيعي .

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