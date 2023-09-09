شركة الخطوط الجوية الأفريقية توضح بشأن تعليق كافة رحلاتها عبر مطار بنينا

نوهت شركة الخطوط الجوية الأفريقية – المنطقة الشرقية – بنغازي، اليوم السبت السادة المسافرين على متن طائرات الخطوط الجوية الافريقية ؛ نحيطكم علمًا أنه وبسبب الحالة الجوية المتردية سيتم تعليق كافة رحلات الشركة المحلية والدولية يومي الأحد والإثنين من مطار بنينا الدولي الى حين إشعار اخر.
- الرحلات المعلقة يوم الأحد الموافق 10/09/2023 :
- بنغازي – الإسكندرية – بنغازي
الإقلاع : 08:00 AM
- بنغازي – تونس – بنغازي
الإقلاع : 17:50 PM
- الرحلات المعلقة يوم الإثنين الموافق 11/09/2023 :
- بنغازي – الإسكندرية – بنغازي
الإقلاع : 08:30 AM
- بنغازي – تونس – بنغازي
الإقلاع : 18:50 PM
- كما تنوه الشركة أنه في حال اي مستجدات خاصة بالحالة الجوية سيتم تبليغ كافة المسافرين على متن هذه الرحلات ؛ كما تتقدم الخطوط الجوية الافريقية باعتذارها الى كافة المسافرين على هذا الظرف الطبيعي .
إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي
أضف تعليقـك