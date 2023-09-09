شركة الخطوط الجوية الأفريقية توضح بشأن تعليق كافة رحلاتها عبر مطار بنينا

نوهت شركة الخطوط الجوية الأفريقية – المنطقة الشرقية – بنغازي، اليوم السبت السادة المسافرين على متن طائرات الخطوط الجوية الافريقية ؛ نحيطكم علمًا أنه وبسبب الحالة الجوية المتردية سيتم تعليق كافة رحلات الشركة المحلية والدولية يومي الأحد والإثنين من مطار بنينا الدولي الى حين إشعار اخر.

الرحلات المعلقة يوم الأحد الموافق 10/09/2023 :

بنغازي – الإسكندرية – بنغازي

الإقلاع : 08:00 AM

الإقلاع : 08:00 AM بنغازي – تونس – بنغازي

الإقلاع : 17:50 PM

الإقلاع : 17:50 PM الرحلات المعلقة يوم الإثنين الموافق 11/09/2023 :

بنغازي – الإسكندرية – بنغازي

الإقلاع : 08:30 AM

الإقلاع : 08:30 AM بنغازي – تونس – بنغازي

الإقلاع : 18:50 PM

الإقلاع : 18:50 PM كما تنوه الشركة أنه في حال اي مستجدات خاصة بالحالة الجوية سيتم تبليغ كافة المسافرين على متن هذه الرحلات ؛ كما تتقدم الخطوط الجوية الافريقية باعتذارها الى كافة المسافرين على هذا الظرف الطبيعي .