تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار بنينا ببنغازي لسوء الأحوال الجوية

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تقرر اليوم السبت تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى مطار بنينا الدولي في بنغازي إلى حين إشعار آخر، وذلك بسبب الرياح القوية المرتقبة يومي الأحد والإثنين.

ووجهت عدد من مكاتب خطوط الطيران اعتذارها للمسافرين تغيير مواعيد كافة الرحلات المحلية والدولية المجدولة عبر جميع المحطات بسبب سوء الطقس وتردي الأحوال الجوية.

يأتي ذلك، بينما أعلنت غرفة الطوارئ، المشكلة من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة، عن حظر تجول احترازي في بنغازي وأغلب مدن شرق ليبيا، ابتداء من الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت بسبب التقلبات الجوية المتوقعة.

وقالت الغرفة، في بيان، إنها قد تضطر لإخلاء المساكن القريبة من البحر، مؤكدة أنّه سيتم توفير أماكن سكن بديلة مؤقتة بكامل الاحتياجات في بنغازي وخارجها.

وأوضحت الغرفة، أن الحظر يستمر ليومي الأحد والإثنين، مناشدة المواطنين بالتعاون حفاظا على سلامة الجميع.