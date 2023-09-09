عدد من مراقبات التربية والتعليم تعلن استمرار الدراسة

أعلنت عدد من مراقبات التربية والتعليم، اليوم السبت عن استمرار الدراسة ليومي الاحد والاثنين وذلك نظرًا بأن الطقس ليوم الغد سيكون معتدل ودرجة الحرارة معتدلة.

ويأتي ذلك استناداً إلى التحذيرات بمدى اضطراب الأحوال الجوية وبناءً على التفويض الذي منحه السيد وزير التربية والتعليم الدكتور ” موسى محمد المقريف” بمنح السلطة التقديرية والعاملين بقطاع التربية والتعليم. الأستاذ ” أحمد إبراهيم مشيحيت ” لإيقاف الدراسة حماية للطلاب والمعلمين.

مراقبات التعليم التي اعلنت استمرار الدراسي الاحد والاثنين كالتالي :

مراقبة تعليم بلدية تاجوراء

مراقبة التربية والتعليم ببلدية الزنتان

مراقبة تعليم المعمورة · متابعة

مراقبة تعليم جنزور

مراقبة تعليم السايح

مراقبة تعليم الجفرة

مراقبة التربية والتعليم الخمس

مراقبة تعليم القلعة

مراقبة تعليم الاصابعة

مراقبة تعليم مسلاته