ليبيا.. رئيس حكومة الوحدة يصل الدوحة على رأس وفد رفيع المستوى

وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد دبيبة، إلى العاصمة القطرية الدوحة على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة يلتقي خلالها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

واستقبل وزير الرياضة والشباب القطري صلاح بن غانم العلي دبيبة والوفد المرافق له، دون أن يكشف مزيد التفاصيل عن مدة الزيارة وجدول أعمالها، فضلاً عن أسماء الوفد المرافق للدبيبة.

وأظهرت صور نشرها المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مرافقة وزير الداخلية عماد الطرابلسي، ووزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي لدبيبة.

وأصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد دبيبة، اليوم السبت، تعليماته بتشكيل فرق طوارئ واستجابة سريعة لمواجهة أي طارئ قد ينتج عن حالة الطقس المتوقعة للأيام المقبلة.

ووجهت تعليمات الدبيبة في خطاب رسمي إلى وزير التربية والتعليم، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، ورئيس هيئة السلامة الوطنية، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي.