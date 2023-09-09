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تقلبات جوية متوقعة تؤثر على مناطق شمال شرق ليبيا.. والمركز الوطني للأرصاد يحذر

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|متابعات
أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تحذيرًا من تقلبات جوية متوقعة تؤثر على مناطق شمال شرق ليبيا يوم غد الأحد، و من المتوقع أن تكون هذه التقلبات مصحوبة برياح قوية وأمطار غزيرة قد تؤدي إلى جريان بعض الأودية وتجمع المياه في المناطق المنخفضة.

وأهاب المركز بالمواطنين بأخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة، وخصوصًا مربي المواشي قرب مجاري الأودية ومستخدمي الطرق الساحلية والزراعية، حيث يجب أخذ احتياطات للتعامل مع هذه الظروف الجوية السيئة.

ودعى المركز الجميع البقاء على اتصال بالمصادر الرسمية للمعلومات الجوية والالتزام بالتحديثات الصادرة لضمان سلامتهم وسلامة الممتلكات في هذه الظروف الجوية الصعبة.

 

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الوطن الليبية

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