قرار هـام من مراقبة تعليم سرت بشأن الدراسة لجميع المؤسسات التعلييمة

أكد مدير مكتب الإعلام بمراقبة تعليم سرت محمود عبدالسيد تعطل الدراسة غدًا الأحد، وبعد غد الإثنين لسوء الأحوال الجوية واحتمال سقوط أمطار تصاحبها خلايا رعدية.

وأوضح عبدالسيد أن العطلة الرسمية تشمل جميع المؤسسات التعلييمة في سرت، وتنفيدًا لقرار رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد بشأن إعلان الأحد والإثنين عطلة في جميع الهيئات والمؤسسات العامة، وجميع المؤسسات التعليمية بكامل مستوياتها.

وفي وقت سابق، اعلنت مراقبة التربية والتعليم طرابلس المركز غدًا الأحد عطلة رسمية تحسبا لأي طارئ نتيجة تقلبات الطقس على أن تستأنف الدراسة بعد غد الاثنين.

وفي السياق، أعلنت مراقبتا تعليم بلديتي مصراتة وسوق الجمعة غدا الأحد، عطلة رسمية بكافة المؤسسات التعليمية بالبلديتين بسبب الأمطار الغزيرة المتوقعة.

من جانبها، نوهت مراقبة التربية والتعليم – بلدية جنــــزور، السادة / مديرو المدارس وأولياء الامور والتلاميذ، بأن يوم الغد الأحد الموافق 10/ سبتمبر/ 2023م سيكون يوم دراسي عادي، بالتوقيت الزمني للحصة الاولي الساعة 8:00.

ويأتي ذلك استناداً إلى التحذيرات بمدى اضطراب الأحوال الجوية وبناءً على التفويض الذي منحه السيد وزير التربية والتعليم الدكتور ” موسى محمد المقريف” بمنح السلطة التقديرية والعاملين بقطاع التربية والتعليم. الأستاذ ” أحمد إبراهيم مشيحيت ” لإيقاف الدراسة حماية للطلاب والمعلمين.