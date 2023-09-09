خلال 100 عام.. أقسى زلازل هزت بلدانا عربية

على مدار قرن، شهدت دول عربية زلازل مدمرة لا تُمحى من الذاكرة، أحدثها هذا العام زلزال 6 فبراير الذي أودى بحياة الآلاف في سوريا، ثم زلزال 8 سبتمبر الذي أسقط أكثر من 1300 قتيل في المغرب.
وما زالت قوات الدفاع المدني في المملكة تسابق الوقت في لإنقاذ العالقين تحت أنقاض مبان تهدمت في الزلزال، الذي ضرب البلاد ليل الجمعة بقوة 7.2 على مقياس ريختر.
وعربيا، تعد الجزائر أكثر دولة تعرضا للزلازل الكبيرة في المائة عام الأخيرة، فيما جاء المغرب على رأس القائمة من حيث عدد الضحايا في زلزال 1960.
وهذه قائمة بأقوى الزلازل التي ضربت المنطقة في منذ عشرينات القرن الماضي، وفق حجم الخسائر في الأرواح:
المغرب – 1960
سوريا – 2023
اليمن – 1982
الجزائر – 1980
الجزائر – 2003
المغرب – 2023
الجزائر – 1954
مصر – 1992
فلسطين – 1927
ليبيا – 1963
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