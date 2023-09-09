خلال 100 عام.. أقسى زلازل هزت بلدانا عربية

على مدار قرن، شهدت دول عربية زلازل مدمرة لا تُمحى من الذاكرة، أحدثها هذا العام زلزال 6 فبراير الذي أودى بحياة الآلاف في سوريا، ثم زلزال 8 سبتمبر الذي أسقط أكثر من 1300 قتيل في المغرب.

وما زالت قوات الدفاع المدني في المملكة تسابق الوقت في لإنقاذ العالقين تحت أنقاض مبان تهدمت في الزلزال، الذي ضرب البلاد ليل الجمعة بقوة 7.2 على مقياس ريختر.

وعربيا، تعد الجزائر أكثر دولة تعرضا للزلازل الكبيرة في المائة عام الأخيرة، فيما جاء المغرب على رأس القائمة من حيث عدد الضحايا في زلزال 1960.

وهذه قائمة بأقوى الزلازل التي ضربت المنطقة في منذ عشرينات القرن الماضي، وفق حجم الخسائر في الأرواح:

المغرب – 1960

سوريا – 2023

اليمن – 1982

الجزائر – 1980

الجزائر – 2003

المغرب – 2023

الجزائر – 1954

مصر – 1992

فلسطين – 1927

ليبيا – 1963