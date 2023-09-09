وزير الاتصالات بالحكومة الليبية يشكل غرف طوارئ تحسبا للتقلبات الجوية

أصدر وزير الاتصالات والمعلوماتية في الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب “سالم الدرسي” قرار رقم (5) لسنة 2023م بشأن تشكيل غرفة طوارئ.

ووفق بيان الحكومة الليبية على موقع “فيسبوك”٬ نص القرار على تشكيل غرفة طوارئ بوزارة الاتصالات والمعلوماتية تعمل تحت إشراف وزير الاتصالات والمعلوماتية – رئيس الجمعية العمومية بالشركة الليبية للبريد وتقنية المعلومات القابضة، برئاسة مدير عام إدارة التنظيم بالوزارة، وعضوية كل من مدير عام إدارة الخدمات الإلكترونية بالوزارة، ومدير إدارة المشروعات بالوزارة، ورئيس قسم الخدمات والعلاقات بالوزارة، ورئيس وحدة الأمن والسلامة بالوزارة.

كما طالب الوزير وبشكل عاجل من مدير عام الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات، ورئيس مجلس الإدارة بالشركة الليبية للاتصالات وتقنية المعلومات القابضة والشركات التابعة لها وفروعها، ومدير عام شركة الاتصالات النوعية، “تشكيل غرف للطوارئ تتولى اتخاذ التدابير الوقائية والاحترازية لاحتواء الأضرار المتوقعة نتيجة سوء الأحوال الجوية في الدولة الليبية ومواكبة الإجراءات المتخذة من القطاعات والوزارات الأخرى والعمل بشكل جاد على المحافظة على استقرار شبكة الاتصالات العامة ومعالجة حالات الانقطاع وتردي الخدمات حال حدوثها وإيجاد الحلول البديلة والعمل على تفعيل الخدمات الإلكترونية والاتصالات ودفع أي طارئ قد يقع.

كما طالب باتخاذ التدابير الإعلامية والتوعوية من خلال الوسائل التقنية عبر شبكات الاتصال.