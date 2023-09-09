وجهت انتقادات.. سفيرة بريطانيا تعلق على مظاهرات طرابلس وتكشف عن 3 أولويات

الشرق الاوسط: نجلاء حبريري

قبل أيام من انتهاء مهمّتها سفيرةً لبريطانيا لدى ليبيا، خصّت كارولين هورندول «الشرق الأوسط» بحوار كشفت فيه عن 3 أولويات تمهّد في نظرها لعملية سياسية تفضي إلى تنظيم انتخابات، وتشمل تقديم القيادات مصالح الليبيين على مصالحهم الشخصية، ومكافحة معضلة انعدام الثقة بين اللاعبين السياسيين، والمشاركة في حوار ترعاه الأمم المتحدة.

ورأت هورندول أن الاضطرابات والمواجهات الدامية التي شهدتها طرابلس في الفترة الماضية تؤكّد افتقاد المؤسسات الليبية للشرعية.

وأشارت الى أن «ما رأيناه من احتجاجات وصدامات يكشف أنه رغم أننا نعمنا ببعض الاستقرار النسبي منذ نحو عام هنا في طرابلس، فإن الوضع في حقيقته هشّ للغاية».

وتابعت: «أعتقد أن ما يكشفه هذا الأمر حقاً أن جميع المؤسسات الليبية تفتقر إلى الشرعية، وأن أياً منها لا يتمتع بالشرعية الكاملة التي تُمكّنه من اتّخاذ القرارات نيابة عن ليبيا وشعبها، وقيادة البلاد على نحو حقيقي».

وتردّدت السفيرة البريطانية في التكهنّ بعدد المقاتلين الأجانب الموجودين في ليبيا، أو بمصير شركة «فاغنر» الروسية بعد مقتل زعيمها. إلا أن ما بدت واثقة منه هو استمرار «فاغنر وراعيها، روسيا، في محاولة زعزعة استقرار ليبيا، واستخدامها قاعدة انطلاق لمزيد من الأنشطة المزعزعة للاستقرار في جميع أنحاء المنطقة».