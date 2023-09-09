وزير الشؤون الاجتماعية بالحكومة الليبية يدعو فروع وزارته لموافاته بتقارير عن العاصفة “دانيال”

أصدر وزير الشؤون الاجتماعية بالحكومة الليبية “المبروك غيث” تعليماته لكافة رؤساء فروع وزارته بالتواصل مع البلديات الواقعة في نطاق عملهم والتنسيق معهم ومد يد العون لكل المواطنين في المناطق المحتمل تضررها جراء العاصفة القادمة.