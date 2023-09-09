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وزير الشؤون الاجتماعية بالحكومة الليبية يدعو فروع وزارته لموافاته بتقارير عن العاصفة “دانيال”

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أصدر وزير الشؤون الاجتماعية بالحكومة الليبية “المبروك غيث” تعليماته لكافة رؤساء فروع وزارته بالتواصل مع البلديات الواقعة في نطاق عملهم والتنسيق معهم ومد يد العون لكل المواطنين في المناطق المحتمل تضررها جراء العاصفة القادمة.
وطالب وزير الشؤون الاجتماعية وفقا لقراره الذي تم نشره عبر صفحة الحكومة الليبية على موقع “فيسبوك” كافة المؤسسات ذات الطابع التطوعي ورجال الأعمال والمهتمين بالعمل الخيري بمساندة البلديات.
كما دعا كافة الفروع بموافاتها بتقارير مفصلة على الأرقام التالية:
0915554084
0915282201
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المبروك غيث وزير الشؤون الاجتماعية

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صحيفة الساعة 24

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