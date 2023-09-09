عاصفة دانيال .. الهلال الأحمر يعلن عن المدارس الجاهزة لاستقبال المواطنين في ‎بنغازي

أعلن الهلال الأحمر بنغازي، عن نقل بعض سكان منطقة الصابري إلى المدارس وتجهيزهم باحتياجاتهم وهناك مدارس أخرى جاهزة لأي طارئ .

وتحركت عاصفة دانيال المتوسطية بكامل قوتها إلى ليبيا من وسط البحر المتوسط، بعدما اكتسبت خصائص استوائية. وخلفت خسائر مادية وأضرارًا كبيرة في تركيا واليونان وبلغاريا كما أنها تهدد دولًا عربية أخرى.

وأشار الهلال الأحمر الى أن المدارس الجاهزة لاستقبال المواطنين في ‎بنغازي هي :

مدرسة ألوية الحرية / الماجوري

مدرسة البيان / أرض لملوم

مدرسة الفيحاء / أرض لملوم

مدرسة الصادق بالة / الماجوري

مدرسة خالد بن وليد / الماجوري

مدرسة الوحدة الوطنية / الماجوري

مدرسة الحسن البصري / الليثي