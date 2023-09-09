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حكومة الوحدة الليبية تشكل فرق طوارئ لمواجهة التقلبات الجوية

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية




رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد دبيبة

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد دبيبة، اليوم السبت، تعليماته بتشكيل فرق طوارئ واستجابة سريعة لمواجهة أي طارئ قد ينتج عن حالة الطقس المتوقعة للأيام المقبلة.

ووجهت تعليمات الدبيبة في خطاب رسمي إلى وزير التربية والتعليم، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، ورئيس هيئة السلامة الوطنية، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي. 

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار متفرقة على معظم مناطق الشمال، ستكون جيدة إلى غزيرة أحياناً على مناطق الشمال الشرقي، اليوم السبت، مصحوبة بخلايا رعدية غداً الإثنين على المنطقة الساحلية الممتدة من سهل بنغازي حتى امساعد، ما قد يسبب جريان بعض الأودية المحلية. 

ودفعت حالة الطقس الحكومة المكلفة من مجلس النواب إلى إعلان عطلة طارئة غداً الأحد وبعد غد الإثنين بكل الهيئات والمؤسسات العامة، وجميع المؤسسات التعليمية بمختلف مستوياتها، وكذلك القطاعات الخاصة بسبب سوء الأحوال الجوية المتوقعة في شرق ليبيا.

ووجهت اللجنة المؤسسات الصحية جميعها وجهاز الإسعاف والطوارئ وهيئة السلامة المدنية برفع حالة الطوارئ القصوى، والبقاء بكامل أعضائها على رأس أعمالهم طيلة الأيام الثلاثة القادمة؛ تحسّبًا لحصول أي تداعيات نتيجة الأحوال الجوية.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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