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“المشير حفتر” يتابع أعمال اللجنة العليا للطوارئ واستعداداتها للعاصفة المرتقبة

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

اجتمع القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، مع رئيس اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة ورئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، وعضو اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة ورئيس لجنة إعادة الإعمار والإستقرار حاتم العريبي، وعضو لجنة إعادة الإعمار والاستقرار ووكيل وزارة الداخلية الليبية فرج اقعيم، وأعضاء اللجنة العليا ولفيف من القيادات الأمنية والعسكرية.

وتابع المشير خليفة آخر أعمال اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة، واستعداداتها للعاصفة المتوسطيةدانيالالمُترقب وصولها اليوم الأحد، للسواحل الليبية.

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الوطن الليبية

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