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ليبيا.. مديرية أمن المرج تعلن حالة الطوارئ بسبب الطقس السيء

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية




دعت مديرية أمن المرج، مساء اليوم السبت، المواطنين إلى الحذر مع توقعات بهبوب عواصف رعدية مصحوبة بأمطار شديدة. 

وقالت المديرية في بيان على صفحتها بموقع فيسبوك، إن المواطنين عليهم الحيطة وإخطار الغرفة الأمنية على الرقم المخصص (0677624810) بأي طارئ في حينه.

وأشارت إلى توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية بهبوب العواصف الرعدية والأمطار الشديدة على الخط الساحلي من سرت إلى امساعد، ويتوقع أن ينتج عنها سيول وفيضانات.

ولفتت مديرية أمن المرج كذلك إلى صدور تعليمات من وزير الداخلية برفع حالة الطوارئ حسب ما جرى إعلانه بهيئة أحوال الطقس الجوية.

كما وجه مدير أمن المرج اللواء وهبي أنور الرخ برفع حالة الطوارئ القصوى، واستعداد مديرية الأمن لأي طارئ.

ودفعت حالة الطقس الحكومة المكلفة من مجلس النواب إلى إعلان عطلة طارئة غداً الأحد وبعد غد الإثنين بكل الهيئات والمؤسسات العامة، وجميع المؤسسات التعليمية بمختلف مستوياتها، وكذلك القطاعات الخاصة بسبب سوء الأحوال الجوية المتوقعة في شرق ليبيا.

ووجهت اللجنة المؤسسات الصحية جميعها وجهاز الإسعاف والطوارئ وهيئة السلامة المدنية برفع حالة الطوارئ القصوى، والبقاء بكامل أعضائها على رأس أعمالهم طيلة الأيام الثلاثة القادمة؛ تحسباً لحصول أي تداعيات نتيجة الأحوال الجوية. 

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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