“الصحة الليبية” توجه نداء لشركات الأدوية والمستلزمات الطبية للتأكد من سلامة مخازنهم

الوطن| رصد

وجه مدير إدارة الصيدلة والمعدات والمستلزمات الطبية بوزارة الصحة في الحكومة الليبية عبد السلام بن عقيل، نداءً إلى جميع شركات الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية، بضرورة التأكد من سلامة مخازنهم أو سحب المخزون ووضعه في أماكن آمنة لضمان عدم تلفها والاستفادة منها تحسباً لأي احتياج طارئ.

وطالب بن عقيل الشركات بمخاطبة الوزارة بقوائم الأصناف المتوفرة لديها، وذلك حتى يتم اتخاذ التدابير اللازمة للاستفادة منها ووضعها في خطة الطوارئ وفق الإجراءات المتبعة بالخصوص.

يشار إلى أن نداء إدارة الصيدلة والمستلزمات والمعدات الطبية يأتي امتداداً لقرار رئيس الحكومة الليبية، ورئيس اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة أسامة حماد، وتوصيات الاجتماع الطارئ لوزير الصحة بالحكومة الليبية مع مدراء المستشفيات لمواجهة تداعيات العاصفة المتوقعة.