داخلية “الدبيبة”: إطلاق نار على مخازن شركة الكهرباء في زليتن

تعرض مقر مخازن الشركة العامة للكهرباء في مدينة زليتن إلى إطلاق نار، صباح السبت، على ما أعلنت وزارة الداخلية في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة».

وقالت الوزارة عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”، إن مطلق النار لاذ بالفرار، فيما قامت دوريات الشرطة الكهربائية رفقة أعضاء البحث الجنائى زليتن بحماية المقر وتأمين فرق صيانة الكهرباء، ولا تزال عمليات البحث جارية عن الفاعل.

وجاء حادث إطلاق النار بعد يوم من إعلان الإدارة العامة للشرطة الكهربائية إزالة محطة الكهرباء 30 المغذية لمصنع العملة الرقمية الـ«بيتكوين» في مدينة زليتن، الذي تم قفله المدة الماضية.