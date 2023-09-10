بتعليمات من “حماد”.. وزارة الأشغال الليبية تعلن حالة التأهب القصوى والاستنفار والطوارئ

الوطن| رصد

وجه وزير الأشغال العامة في الحكومة الليبية نصر الدين شرح البال، خطاباً إلى مسؤولي شركات الأشغال العامة بالمناطق، مشيراً فيه إلى قرار رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، بشأن تشكيل اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة.

وطالب شرح البال بإتخاذ الإجراءات والتدابير العاجلة واللازمة، ورفع حالة التلهب القصوى وإعلان حالة الاستنفار والطوارئ، والتنسيق والتعاون مع أجهزة السلامة المدنية والأجهزة التابعة لوزارة الداخلية الليبية والقيادة العامة للقوات المسلحة وكافة المؤسسات والجهات ذات العلاقة.