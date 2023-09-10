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اجراءات وقائية لتجنب مخاطر الرياح الشديدة والأمطار الغزيرة

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نشر المركز الليبي للاستشعار الاجراءات الوقائية لتجنب مخاطر الرياح الشديدة والأمطار الغزيرة.

وفيما يلي نصها:

  • تفقد قنوات تصريف المياه والمناهل مع إجراء الصيانة اللازمة لها.
  • تثبيت الأجسام القابلة للتطاير جراء الرياح الشديدة كالألواح المعدنية وشبكات التلفاز وغيرها.
  • إذا كنت خارج المنزل حاول ان تجد مكانا منخفضاَ آمن وتجنب الوقوف تحت الأشجار العالية والمنفردة وأعمدة الكهرباء.
  • الابتعاد عن ضفاف الأودية تفادياً للفيضانات.
  • لا تستخدم السيارة للتنقل في المناطق المغمورة بالمياه ، إذ ان المياه الجارفة يمكن أن تفقدك السيطرة على المركبة.
  • إجراء الصيانة الدورية واللازمة للتمديدات الكهربائية وشبكات المياه.
  • إذا كان هناك هطول غزير للأمطار تابع النشرات الجوية عبر وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي.
  • توفير وسائل الإنارة الاحتياطية (مصباح يدي او فانوس شمع إنارة) لاستخدامها عند الحاجة.
  • قم بتثبيت ارقام هواتف الطوارئ الموحد في الدولة.
  • لا تغادر المنزل إلا للضرورة القصوى واستمع الى نشرات الاحوال الجوية ووسائل الاعلام المختلفة.
  • عدم السماح للأطفال باللعب خارج المنزل أثناء الظروف الجوية غير الاعتيادية.
  • عزيزي المواطن : والمقيم عند هطول الامطار الغزيرة ابق بعيدا عن خطوط الطاقة الكهربائية فانقطاعها لا يعني أنها آمنه.
  • عند هبوب رياح شديدة اذا كنت في السيارة ، غادرها واتجه نحو أقرب مكان آمن تحتمي به اذ يمكن ان تنقلب بك السيارة لا قدر الله.
  • أثناء حدوث العواصف الرعدية قم بفصل التيار الكهربائي عن الاجهزة المنزلية لحمايتها من مرور التيار الكهربائي في حال مرور الصاعقة من خلال شبكة المنزل.
  • أثناء حدوث العواصف الرعدية تجنب الوقوف تحت الاشجار العالية والمنفردة وأعمدة الكهرباء.
  • القيادة بحذر شديد على الطرقات خوفاً من حدوث الانزلاقات او اختفاء معالم الطريق ومحدودية الرؤيا.

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