اجراءات وقائية لتجنب مخاطر الرياح الشديدة والأمطار الغزيرة

نشر المركز الليبي للاستشعار الاجراءات الوقائية لتجنب مخاطر الرياح الشديدة والأمطار الغزيرة.
وفيما يلي نصها:
- تفقد قنوات تصريف المياه والمناهل مع إجراء الصيانة اللازمة لها.
- تثبيت الأجسام القابلة للتطاير جراء الرياح الشديدة كالألواح المعدنية وشبكات التلفاز وغيرها.
- إذا كنت خارج المنزل حاول ان تجد مكانا منخفضاَ آمن وتجنب الوقوف تحت الأشجار العالية والمنفردة وأعمدة الكهرباء.
- الابتعاد عن ضفاف الأودية تفادياً للفيضانات.
- لا تستخدم السيارة للتنقل في المناطق المغمورة بالمياه ، إذ ان المياه الجارفة يمكن أن تفقدك السيطرة على المركبة.
- إجراء الصيانة الدورية واللازمة للتمديدات الكهربائية وشبكات المياه.
- إذا كان هناك هطول غزير للأمطار تابع النشرات الجوية عبر وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي.
- توفير وسائل الإنارة الاحتياطية (مصباح يدي او فانوس شمع إنارة) لاستخدامها عند الحاجة.
- قم بتثبيت ارقام هواتف الطوارئ الموحد في الدولة.
- لا تغادر المنزل إلا للضرورة القصوى واستمع الى نشرات الاحوال الجوية ووسائل الاعلام المختلفة.
- عدم السماح للأطفال باللعب خارج المنزل أثناء الظروف الجوية غير الاعتيادية.
- عزيزي المواطن : والمقيم عند هطول الامطار الغزيرة ابق بعيدا عن خطوط الطاقة الكهربائية فانقطاعها لا يعني أنها آمنه.
- عند هبوب رياح شديدة اذا كنت في السيارة ، غادرها واتجه نحو أقرب مكان آمن تحتمي به اذ يمكن ان تنقلب بك السيارة لا قدر الله.
- أثناء حدوث العواصف الرعدية قم بفصل التيار الكهربائي عن الاجهزة المنزلية لحمايتها من مرور التيار الكهربائي في حال مرور الصاعقة من خلال شبكة المنزل.
- أثناء حدوث العواصف الرعدية تجنب الوقوف تحت الاشجار العالية والمنفردة وأعمدة الكهرباء.
- القيادة بحذر شديد على الطرقات خوفاً من حدوث الانزلاقات او اختفاء معالم الطريق ومحدودية الرؤيا.
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