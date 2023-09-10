انتشار مكثف للبحث الجنائي في بنغازي لحل ما يطرأ من مشكلات ناتجة عن الإعصار

العنوان

باشر رئيس جهاز البحث الجنائي لواء صلاح هويدي رفقة أعضاء الجهاز، اليوم الأحد، في مباشرة العمل لتسهيل حركة المرور وحل ما قد يطرأ من مشكلات، إزاء الإعصار.

يأتي ذلك بناء على تعليمات القيادة العامة للقوات المسلحة ووزير الداخلية بالحكومة الليبية، اللواء عصام بوزريبة.

اجتماع طارئ

واجتمع القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، مع رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، وعدد من الوزراء والقيادة الأمنية والعسكرية للاطلاع على أعمال اللجنة واستعداداتها للعاصفة المتوسطية “دانيال” التي من المحتمل وصولها اليوم الأحد للسواحل الليبية.

وأصدرت، القيادة العامة للقوات المسلحة، السبت، تعليماتها لجميع الوحدات العسكرية لرفع درجة الاستعداد والجاهزية لمواجهة العواصف والأمطار الغزيرة المتوقعة خلال الأيام القادمة.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، في بيان، إن القائد العام المُشير خليفة حفتر أصدرت تعليمات مشددة لجميع الوحدات العسكرية لرفع درجة الاستعداد والجاهزية لمواجهة العواصف والأمطار الغزيرة المتوقعة خلال الأيام القادمة.

حظر تجول

وأعلنت غرفة الطوارئ المشكلة من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة عن حظر تجول احترازي خاصة في بنغازي، ابتداء من الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت بسبب التقلبات الجوية المتوقعة.

وقالت الغرفة في بيان، إنها قد تضطر لإخلاء المساكن القريبة من البحر، مؤكدة أنّه سيتم توفير أماكن سكن بديلة مؤقتة بكامل الاحتياجات في بنغازي وخارجها.

وأوضحت الغرفة، أن الحظر يستمر ليومي الأحد والإثنين، مناشدة المواطنين بالتعاون حفاظا على سلامة الجميع.