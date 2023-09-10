وكالة الأنباء الليبية ترصد انتشار الدوريات الأمنية والعسكرية وفق الخطة الموضوعة من قبل رئيس اللجنة العليا للطوارئ لتداعيات الأوضاع الجوية

بنغازي 10 سبتمبر 2023 (وال) – تجولت كاميرا وكالة الأنباء الليبية ليلة الأحد بشوارع مدينة بنغازي لرصد انتشار الدوريات الأمنية والعسكرية من مختلف الأجهزة وفق الخطة الموضوعة من قبل رئيس اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة برئاسة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية أسامة حماد لاتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتداعيات الأوضاع الجوية.

وأعلن رئيس غرفة الطوارئ المشكلة بأمر وزير الداخلية بالحكومة الليبية – وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوحدة – فرج اقعيم حظر التجوّل بعد الساعة الثامنة مساءاً ابتداءًا من السبت إلى يوم الإثنين وإخلاء المناطق وإغلاق كافة المحال التجارية المُجاورة للساحل الليبي والمناطق المنخفضة التي تقع بالقرب من الوديان .

وطالب اقعيم في بيان مرئي نشر على صفحة الفيسبوك بوزارة الداخلية الأخوة المواطنين بالاستجابة للتدابير الأمنية والإنسانية المُعلّن عنها بإخلائهم للمساكن والتعاون مع رجال قوات المسلحة ووزارة الداخلية والمنظمات الإنسانية والهِلال الأحمر الليبي وفِرق وزارة الصحة والمتطوعين للمُساعدة بالتنقل بين المُدن خُصوصاً بمدينة بنغازي بحسب ما قدرته الجهات المُختصة بأن إعصار “دانيال” سيمر بالقرب من حُدود المدينة على أن يلتزم الجميع بالقرارات الصادرة بخصوص كل الأماكن التي ستحددها الجِهات المُختصة . (وال- بنغازي)

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