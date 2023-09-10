النائب العام يأمر بحبس ليبي و8 وافدين لتهريبهم 100 ألف لتر من الديزل

الوطن|متابعات

أمر النائب العام “الصديق الصور” بحبس ليبي و8 وافدين بسبب تهريبهم 100 ألف لتر من الديزل إلى إحدى سفن النقل قبالة سواحل مدينة زوارة في ليبيا.

وأفادت النيابة العامة بأنه تم الكشف عن هوية مالك وسيلة النقل المشتبه به، وتم تحديد مكان توريد المنتج المشبوه كما تم أيضًا تحديد اسم السفينة التي استلمت الوقود وتحديد جنسيتها.

ووفقًا للنيابة ، فإن المتهمين قاموا بتكرار هذا الفعل الغير قانوني عدة مرات بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، ونتيجة لذلك، تم اتخاذ إجراءات احتياطية بحبسهم، ومن المقرر ملاحقة باقي المسهمين على الصعيدين الوطني والدولي.