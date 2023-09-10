اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة تعقد اجتماعها الثاني

الوطن|متابعات

عقدت اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة اليوم ، اجتماعها الثاني برئاسة”أسامة حمّاد” رئيس مجلس الوزراء، وبحضور أعضاء اللجنة في بنغازي

وتم خلال الاجتماع تقديم تقارير حول الإجراءات والتدابير الجارية، والاستعدادات التي اتخذتها الجهات المعنية بناءً على توجيهات اللجنة لمواجهة التقلبات الجوية،كما أكدت الحكومة التزامها باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين.

وفي سياق آخر، وجهت اللجنة العليا جميع المصحات والمستشفيات بالتأهب لاستقبال أي حالة طارئة في الأيام القادمة، استعدادًا للتغيرات الجوية المتوقعة وضمان تقديم الرعاية الصحية اللازمة.