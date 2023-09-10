الوطن|متابعات

أعلنت مديرية أمن بنغازي عن عقد اجتماع حضره عدد من القيادات الامنية بمقر المتحف الوطني،لوضع ومتابعة الترتيبات الأمنية الجارية استعدادا لاستقبال احتفالية “بنغازي عاصمة للثقافة الإسلامية للعام 2023″، التي ستضم فعاليات ثقافية وإسلامية وأدبية وفنية وأخرىتحمل الهوية الليبية، وذلك بعد نحو 16 عاما من اختيار طرابلس عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2007.

وتوجت مدينة بنغازي باختيارها عاصمة للثقافة الإسلامية وفق تحقيقها معايير منظمة التعاون الإسلامي التي تشترط أن تكون للمدنالمختارة مساهمة في الدور العلمي والثقافي والإسلامي والتاريخي.