المشير حفتر يستعرض استعدادات اللجنة العليا للطوارئ للعاصفة “دانيال”

ترأس القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، اجتماعاً طارئاً للاطلاع على آخر أعمال اللجنة العليا للطوارئ واستعداداتها للعاصفة المتوسطية “دانيال”.

وضم الاجتماع رئيس اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة، ورئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، وعضو اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة ورئيس لجنة إعادة الإعمار والإستقرار حاتم العريبي، وعضو لجنة إعادة الإعمار والاستقرار ووكيل وزارة الداخلية الليبية فرج اقعيم، وأعضاء اللجنة العليا ولفيف من القيادات الأمنية والعسكرية.

وأمس، أعلنت الغرفة الأمنية المشتركة بنغازي، فرض حظر التجوّل من الثامنة مساء السبت إلى يوم الأثنين وإخلاء المناطق وإغلاق كافة المحال التجارية المُجاورة للساحل الليبي والمناطق المنخفضة التي تقع بالقرب من الوديان.

وأصدر القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر، السبت، تعليماته برفع درجة الاستعداد والجاهزية القصوى لجميع الوحدات العسكرية لمواجهة العواصف والأمطار الغزيرة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وقال الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري، في بيان، إن التعليمات شملت اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بإنشاء عمليات الإنقاذ والحماية في المناطق التي تتعرض لهذه التقلبات الجوية المرتقبة.

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وطالب بيان حظر التجوال، الأخوة المواطنين بالاستجابة للتدابير الأمنية والإنسانية المُعلّن عنها بإخلائهم للمساكن والتعاون مع رجال قوات المسلحة ووزارة الداخلية والمنظمات الإنسانية والهِلال الأحمر الليبي وفِرق وزارة الصحة والمتطوعين للمُساعدة بالتنقل بين المُدن خُصوصاً بمدينة بنغازي، بحسب ما قدرته الجهات المُختصة بأن إعصار دانيال سيمر بالقرب من حُدود المدينة، على أن يلتزم الجميع بالقرارات الصادرة في المناطق المحددة.

وأمر القائد العام، بتشكيل غرفة طوارئ برئاسة رئيس الغرفة الأمنية المُشتركة بنغازي – آمر القوات البرية بالقوات المُسلحة، وإعلان حالة الطوارئ من قبل رئيس الحكومة الليبية، أسامة حمّاد.

ونتيجة لاجتماع رئيس الغُرفة ورئيس اللجنة والسادة الأعضاء للخروج بجُملة من القرارات السالف ذكرها إلتزاماً بالواجب الوطني ولإجل صحة وسلامة المواطنين وكافة أبناء الشعب الليبي سائلين الله أن يحفظ البلاد والعباد باذن الله .

في الوقت ذاته، ترأس وَزير الدَّاخلية، اللواء عصام أبوزريبة، اليوم السبت اِجتماعًا معَ رَئيس جهاز البحث الجنائي بِصفته رَئيس لجنة الطوارئ وَالأزمة للمنطقة الممتدة من سرت غربا إلى اجدابيا شرقاً، اللواء “صلاح هويدي”، لبحث إجراءات الأمن وَالسلامة اللازمة التي ستتخذها اللجنة لِمُواجهة التحديّات خِلال فترة التقلبات الجويّة.

وتطرق الاجتماع إلى آلية تَعزيز التَنسيق بيِّن الجهات الأمنية وَالدفاع المدني وَالقُوات المُسلحة فِي المُدن الوَاقعة ضمن اِختصاصات اللجنة المُمتدة.

ودفعت حالة الطقس الحكومة المكلفة من مجلس النواب إلى إعلان عطلة طارئة غداً الأحد وبعد غد الإثنين بكل الهيئات والمؤسسات العامة، وجميع المؤسسات التعليمية بمختلف مستوياتها، وكذلك القطاعات الخاصة بسبب سوء الأحوال الجوية المتوقعة في شرق ليبيا.

ووجهت اللجنة المؤسسات الصحية جميعها وجهاز الإسعاف والطوارئ وهيئة السلامة المدنية برفع حالة الطوارئ القصوى، والبقاء بكامل أعضائها على رأس أعمالهم طيلة الأيام الثلاثة القادمة؛ تحسباً لحصول أي تداعيات نتيجة الأحوال الجوية.