بن قدارة يوجه باتخاذ أقصي درجات الحيطة والحذر لمواجهة الإعصار المتوقع

العنوان

وجه رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة جميع الشركات التابعة للمؤسسة اتخاذ أقصي درجات الحيطة والحذر وإعلان حالة التأهب القصوى لمواجهة الإعصار المتوقع.

وشدد بن قدارة على ضرورة تقليل التنقل خارج المواقع النفطية وتقييد الحركة وإيقاف الرحلات الجوية بين الحقول، على أن تكون عمليات الحفر وصيانة الآبار وغيرها وفقًا للحد الأدنى وضمان السلامة المهنية للعاملين والمعدات وإيقافها إذا تطلب الأمر ذلك.

وطلب رئيس المؤسسة متابعة الموانئ وحركة الشحن واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أعلى درجات السلامة وعدم المخاطرة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحماية من السيول والانجرافات للوحدات الصناعية وخطوط الإنتاج ووحدات التخزين والمرافق وغيرها والعمل بالحد الأدنى من العاملين وعدم مغادرتهم حتى انتهاء العاصفة الجوية وتوفير الظروف المناسبة لهم، والإجراء العاجل بتوفير المواد الغذائية والمياه و غيرها بالمواقع النفطية.

ودعا إلى إبلاغ المؤسسة بكل الإجراءات الاحترازية وفقًا لمتطلبات الأمن والسلامة التي اتخذت بالخصوص وبشكل عاجل وكذلك تكون فرق الطوارئ بالهلال النفطي على استعداد تام وإعلان حالة التأهب القصوى.