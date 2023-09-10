الأرصاد الجوية: سقوط أمطار جيدة إلى غزيرة على أغلب مناطق شمال شرق ليبيا

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يتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار جيدة إلى غزيرة على أغلب مناطق شمال شرق ليبيا، خاصةً مناطق “بنغازي– المرج-الجبل الاخضر-درنة حتى طبرق وتصل إلى الدواخل” مما تسبب في جريان الاودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة، مع رياح قوية على اغلب المناطق قد تتجاوز سرعتها أحياناً (70)كم/س.

وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة من حين لآخر على المناطق الممتدة من (مصراتة حتى سرت–مناطق الخليج–إجدابيا)، مع انقشاع تدريجي للسحب الممطرة وتحسن في حالة الطقس بداية من هذا اليوم.

ويكون البحر مضطرب على الساحل الشرقي، حيث من المتوقع أن يصل إرتفاع الموج إلى 4 أمتار هذا اليوم، وقليل الاضطراب على الساحل الغربي، ومن المتوقع أن تقل سرعة الرياح وتتناقص الأمطار مع استقرار تدريجي لحالة الطقس من يوم الغد على مناطق الشمال الشرقي.