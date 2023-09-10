الدبيبة يبحث مع أمير قطر التطورات السياسية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

10 September, 2023

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد تطورات الأوضاع السياسية الإقليمية والدولية، وأهمية تنسيق الجهود في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن الطرفين أكدا خلال لقائهما في قصر لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة على ضرورة دعم جهود إنهاء القتال في السودان والحفاظ على وحدته واستقراره.

وناقش اللقاء عدداً من ملفات التعاون المشترك في مجالات الكهرباء والطاقة الشمسية والبنية التحتية، والمواصلات، والرياضة، إضافة إلى بحث آفاق التعاون في مجال التدريب في قطاع الداخلية، والتقنيات الحديثة المستخدمة في هذا المجال.