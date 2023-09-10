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ليبيا.. المجلس البلدي يغلق ورش ومحال طبرق لسوء الطقس

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية




العاصفة دانيال

أغلق المجلس البلدي في طبرق، اليوم الأحد، جميع الورش والمحال التجارية والمقاهي داخل نطاق البلدية وفروعها بسبب سوء الأحوال الجوية.

وطالب المجلس البلدي، في بيان اليوم، أفراد الحرس البلدي جميعهم إلى الالتحاق بأعمالهم، والتجمع في الإدارات التابعين لها، وذلك لإعلان حالة الطوارئ بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأكد البيان، أن هذا التنبيه يخص العمل خلال الساعات المقبلة، مع إغلاق الورش والمحال التجارية والمقاهي جميعها، داعياً الإذاعات المحلية في بلدية طبرق إلى نشر الإعلان بصورة مستمرة.

وضربت المنطقة الشرقية العاصفة المتوسطية “دانيال”، والتي تسببت في حالة من الاستنفار الأمني والإداري، مع إعلان الحكومة المكلفة من مجلس النواب، منح جميع المؤسسات العامة عطلة اليوم الأحد وغد الإثنين.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تسود تقلبات جوية تؤثر على مناطق شمال شرق ليبيا مصحوبة برياح قوية وأمطار غزيرة، مما يتسبب في جريان الأودية المحلية، وقفل الطرقات، وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

وقال المركز إن الطقس سيشهد تحسنا على بعض المناطق غدا الإثنين، بينما سترتفع درجات الحرارة تدريجيا بداية من بعد غد الثلاثاء على بعض المناطق.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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