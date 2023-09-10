“الدبيبة” يبحث مع أمير قطر تطورات الأوضاع السياسية والقضايا المشتركة

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استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة، في قصر لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.

وبحث الطرفان تطورات الأوضاع السياسية الإقليمية والدولية، وأهمية تنسيق الجهود في القضايا ذات الاهتمام المشترك مؤكدانِ علىضرورة دعم جهود إنهاء القتال في السودان والحفاظ على وحدته واستقراره.

وناقش اللقاء عدداً من ملفات التعاون المشترك في مجالات الكهرباء والطاقة الشمسية والبنية التحتية، والمواصلات، والرياضة، إضافة إلى بحث آفاق التعاون في مجال التدريب في قطاع الداخلية، والتقنيات الحديثة المستخدمة في هذا المجال.