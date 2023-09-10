الطقس في ليبيا.. أمطار غزيرة على المنطقة الشرقية

سجل المركز الوطني للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس في ليبيا، والتي أظهرت أن تسود تقلبات جوية تؤثر على مناطق شمال شرق ليبيا، مصحوبة برياح قوية وأمطار غزيرة، مما يتسبب في جريان الأودية المحلية، وقفل الطرقات، وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

وقال المركز اليوم الأحد، إن الطقس سيشهد تحسنا على بعض المناطق غدا الإثنين، بينما سترتفع درجات الحرارة تدريجيا بداية من بعد غد الثلاثاء على بعض المناطق.

وبالنسبة لطقس (رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة)، السماء قليلة السحب، وتتكاثر أحياناً على المناطق الممتدة من مصراتة حتى سرت، ويتخللها أحياناً سقوط أمطار خفيفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 28 و33 درجة مئوية، وتسجل زيادة تدريجية من الثلاثاء.

وفي منطقة (الخليج سهل بنغازي حتى امساعد)، تشهد سقوط أمطار رعدية جيدة إلى غزيرة على غالبية المناطق الساحلية والدواخل، مما يتسبب في جريان بعض الأودية المحلية، وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة، وتقل فاعلية السحب الممطرة تدريجيا بداية من بعد غد الثلاثاء، مع تحسن في حالة الطقس، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، نشطة إلى قوية السرعة أحيانا هذا اليوم، وتتجاوز سرعتها 70 كم/س، وستقل سرعتها من الغد، وتتراوح درجات الحرارة على غالبية المناطق ما بين 22 و28 درجة مئوية.

وبالنسبة لطقس (الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة)، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 32 و37 درجة مئوية.

وأخيرا (الواحات – السرير – تازربو – الكفرة)، السماء قليلة السحب، وتتكاثر من مساء اليوم على الواحات، ويتخللها أحياناً سقوط زخات خفيفة من المطر، والرياح شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 34 و39 درجة مئوية.