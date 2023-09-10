اللافي يستقبل مندوب ليبيا لدى منظمة التعاون الإسلامي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

10 September, 2023

استقبل عضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم الأحد، المندوب الدائم لليبيا لدى منظمة التعاون الإسلامي بجدة، المستشار محمد الحافي.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن المندوب الدائم قدم إحاطة شاملة، للنائب بالمجلس عن دور المنظمة في الدفاع عن القيم الإسلامية، وجهودها في مساعدة المسلمين في كل مكان من العالم.

وأعرب عضو الجلس الرئاسي، عن دعم ليبيا لدور المنظمة التي تعد من أكبر المنظمات الدولية، بعد الأمم المتحدة، مؤكداً استعداد ليبيا للمساهمة الفعالة، من أجل تمكين المنظمة من القيام بدورها وإنجاح جهودها.