أمطار غزيرة ورياح قوية وموعد تحسن الطقس.. الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الاحد 10 سبتمبر 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاحد 10 سبتمبر 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، حيث تشهد سقوط أمطار جيدة الى غزيرة على أغلب مناطق شمال شرق ليبيا خاصةً مناطق (بنغازي– المرج-الجبل الاخضر-درنة حتى طبرق وتصل إلى الدواخل) مما تسبب في جريان الاودية المحلية وتجمع المياه في الاماكن المنخفضة، مع رياح قوية على اغلب المناطق قد تتجاوز سرعتها احياناً (70)كم/س.

وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة من حين لإخرعلى المناطق الممتدة من (مصراتة حتى سرت–مناطق الخليج–إجدابيا)، مع انقشاع تدريجي للسحب الممطرة وتحسن في حالة الطقس بداية من هذا اليوم.

البحر يكون مضطرب على الساحل الشرقي حيث من المتوقع أن يصل إرتفاع الموج إلى (4)امتار هذا اليوم، وقليل الاضطراب على الساحل الغربي.

ومن المتوقع أن( تقل سرعة الرياح وتتناقص الامطار مع استقرار تدريجي لحالة الطقس من يوم الغد على مناطق الشمال الشرقي).

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً على المناطق الممتدة من مصراتة حتى سرت يتخللها أحياناً سقوط أمطار خفيفة.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28–33)مْ، وتسجل زيادة تدريجية من يوم الثلاثاء.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: سقوط أمطار رعدية جيدة إلى غزيرة على أغلب المناطق (الساحلية – الدواخل) مما تسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة، وتقل فاعلية السحب الممطرة تدريجيا من يوم الغد، مع تحسن في حالة الطقس.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية نشطة إلى قوية السرعة احيانا هذا اليوم تتجاوز سرعتها (70) كم/س تقل سرعتها من يوم الغد.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (22-28)مْ.

الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (32-37)مْ.

الواحات – السرير- تازربو- الكفرة:-

حالة السماء: قليلة السحب، تتكاثر من مساء اليوم على الواحات يتخللها أحياناً سقوط زخات خفيفة من المطر.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (34-39)مْ.