شركة المياه: نقاط التصريف استوعبت الأمطار في بنغازي والجبل الأخضر

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

10 September, 2023

أكد فريق الطوارئ والاستجابة السريعة في الشركة العامة للمياه والصرف الصحي استيعاب شبكة الصرف الصحي ونقاط التصريف لكميات الأمطار في بنغازي والجبل الأخضر دون رصد مختنقات.

وبحسب منصة حكومتنا أكد فريق الطوارئ والاستجابة السريعة في الشركة العامة للمياه والصرف الصحي أن كميات متوقعة ومعقولة من الأمطار هطلت حتى اللحظة في بنغازي والجبل الأخضر، مؤكدا استيعاب شبكة الصرف الصحي ونقاط التصريف لكميات الأمطار دون رصد مختنقات.

وأشارت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي إلى أن الفرق الفنية تدخلت بشكل طفيف في التعامل مع كميات الأمطار الهاطلة، منوهة بجاهزية فرق الطوارئ وتأهبها للتعامل مع أي موقف بشكل سريع.