الدبيبة يبحث مع أمير قطر تطورات الأوضاع السياسية الإقليمية والدولية

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بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الأحد مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني تطورات الأوضاع السياسية الإقليمية والدولية.

واستعرض الدبيبة وآل ثاني خلال اللقاء الذي تم في العاصمة القطرية الدوحة أهمية تنسيق الجهود في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الطرفان على ضرورة دعم جهود إنهاء القتال في السودان والحفاظ على وحدته واستقراره.

وناقش اللقاء عدداً من ملفات التعاون المشترك في مجالات الكهرباء والطاقة الشمسية والبنية التحتية، والمواصلات، والرياضة.

كما بحث الطرفان آفاق التعاون في مجال التدريب في قطاع الداخلية، والتقنيات الحديثة المستخدمة في هذا المجال.