مباحثات ليبية قطرية حول دعم جهود إنهاء القتال في السودان

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد دبيبة، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ضرورة دعم جهود إنهاء القتال في السودان، والحفاظ على وحدته واستقراره.

واستقبل أمير قطر، اليوم الأحد، دبيبة في قصر لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، في زيارة رسمية بدأت أمس السبت.

وبحسب منصة حكومتنا، بحث الطرفان تطورات الأوضاع السياسية الإقليمية والدولية، وأهمية تنسيق الجهود في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما ناقشا عدداً من ملفات التعاون المشترك في مجالات الكهرباء والطاقة الشمسية والبنية التحتية والمواصلات والرياضة، بالإضافة إلى بحث آفاق التعاون في مجال التدريب بقطاع الداخلية، والتقنيات الحديثة المستخدمة في هذا المجال.

ووصل الدبيبة، مساء السبت، العاصمة القطرية الدوحة على رأس وفد رفيع المستوى، في زيارة رسمية.

واستقبل وزير الرياضة والشباب القطري، صلاح بن غانم العلي، الدبيبة والوفد الليبي، دون كشف مزيد التفاصيل عن مدة الزيارة وجدول أعمالها، فضلا عن أسماء الوفد المرافق للدبيبة.