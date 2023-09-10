هيئة السلامة الوطنية بشرق ليبيا تشكّل غرفة طوارئ للعاصفة “دانيال”

شكلت هيئة السلامة الوطنية في المنطقة الشرقية، غرفة طوارئ، ورفع درجة الاستعداد 100%، وأخذ الحيطة والحذر، تحسباً للعاصفة دانيال.

وحسب بيان الهيئة، جاء ذلك عقب اجتماع برئاسة مدير فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية اللواء طارق شيهوب، وجرى الاتفاق خلاله على تسخير كل الإمكانات والمعدات اللازمة، واستعداد كل الآليات التابعة لقسم الطوارئ والأزمات بالفرع.

وأعلن مسؤول في المركز الوطني للأرصاد الجوية، في وقت سابق اليوم الأحد، استمرار تأثر شرق البلاد بمنخفض جوي يتسبب في تكاثر السحب الماطرة الرعدية، وجريان الأودية، وتجمع المياه في المناطق المنخفضة خلال هذه الساعات.

وتوقع مسؤول في المركز، في تصريحات صحفية، هبوب رياح قوية على مدن بنغازي والجبل الأخضر وأجدابيا، مشيراً إلى أن هذا المنخفض سيتحرك ناحية الشرق، مرورا بمناطق جغبوب، ووصولاً إلى المناطق الحدودية مع مصر.

وشهدت مدينة بنغازي ومدن في المنطقة الشرقية حالة من الاستنفار الأمني والاستعدادت الطبية، حيث تم فرض حظر التجوال وتشكيل غرف طوارئ.

وأظهرت صور متداولة، آثار العاصفة المتوسطية دانيال على بعض شوارع مدينة بنغازي، بينما تستمر حالة الطوارئ في مدن الشرق الليبي.

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وبينت الصور مشاهد لسقوط أشجار في منطقة عمارات الكيش ومناطق متفرقة.

وأظهرت خرائط نشرها رادار البث الفضائي، أن مركز دانيال الآن فوق مدينة المرج.

وأشارت الخرائط، إلى أن سرعة الرياح على بنغازي تتراوح بين 70 – 80 كم في الساعة.