“أبو زريبة” يبحث استعدادات الأمن والسلامة خلال التقلبات الجوية

الوطن|متابعات

عقد وزير الداخلية في الحكومة الليبية اللواء “عصام أبوزريبة”، ورئيس لجنة الطوارئ والأزمة للمنطقة الممتدة من سرت غربا إلى اجدابيا شرقا، اللواء “صلاح هويدي” اجتماعا في ديوان الوزارة ببنغازي.

تم خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات الأمنية والسلامة التي ستتخذها اللجنة لمواجهة التحديات خلال فترة التقلبات الجوية، وتعزيز التنسيق بين الجهات الأمنية والدفاع المدني والقوات المسلحة في المدن المشمولة باختصاص اللجنة.

رئيس اللجنة أكد على استمراره في التواصل مع الجهات المعنية ورفع مستوى الاستعداد القصوى لمواجهة التحديات الناشئة نتيجة الأحوال الجوية. وشدد وزير الداخلية على أهمية التحضير الجيد للتحديات الجوية المحتملة وضرورة حفظ سلامة المواطنين والحفاظ على النظام العام خلال هذه الفترة الحرجة.

هذا الاجتماع يأتي ضمن إطار الاستعدادات الشاملة لمواجهة التقلبات الجوية وتعزيز الأمن والسلامة للمواطنين في الفترة القادمة.