تسييري المرج: تواصل عمليات إنقاذ العالقين جراء الأمطار

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

10 September, 2023

أعلن المجلس التسييري المرج اليوم الأحد تواصل أعمال فتح المسارات لجريان مياه الأمطار بعد سقوطها بغزارة.

وأكد المجلس التسييري المرج عبر صفحته بموقع “فيسبوك” تواصل عمليات إنقاذ العائلات العالقة في منازلها بسبب مياه الأمطار.

وتألفت المجموعة التي انطلقت لفتح مسارات جريان مياه الأمطار من مجموعة مشتركة تضم عميد بلدية المرج وليد صلهوب بالتعاون مع كل من جهاز الحرس البلدي، مديرية الأمن، القوات المسلحة، شركة المياه، الكشافة، الهلال الأحمر، الأسعاف والطوارئوعدد من الجهات الأخرى.