فريق الطوارئ في شركة المياه والصرف الصحي: كميات متوقعة ومعقولة من الأمطار هطلت حتى اللحظة في بنغازي و الجبل الأخضر

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أفاد فريق الطوارئ والاستجابة السريعة في الشركة العامة للمياه والصرف الصحي بأن كميات متوقعة ومعقولة من الأمطار هطلت حتى اللحظة في بنغازي و الجبل الأخضر.

وأكد فريق الطوارئ – بحسب منصة “حكومتنا” التابعة لحكمة الوحدة الوطنية – استيعاب شبكة الصرف الصحي ونقاط التصريف لكميات الأمطار دون رصد مختنقات.

وأشارت الشركة إلى أن الفرق الفنية تدخلت بشكل طفيف في التعامل مع كميات الأمطار الهاطلة.

ولفتت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي إلى جاهزية فرق الطوارئ وتأهبها للتعامل مع أي موقف بشكل سريع.