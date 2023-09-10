مسؤول ينفي لـ”وال” تسجيل وفيات جراء السيول التي ضربت منطقة تاكنس

تاكنس 10 سبتمبر 2023 (وال) – نفي رئيس الإسعاف والطوارئ منطقة تاكنس أنور صالح الأخبار المتداولة على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن وفاة طفلين جراء السيول والفيضانات التي ضرب البلدية.

ووصف صالح – خلال اتصال هاتفي بكالة الأنباء الليبية – أن الوضع في البلدية كارثي، لافتًا إلى ارتفاع منسوب المياه وتسجيل أضرار مادية في المنازل والممتلكات الخاصة .

وأكد المسؤول أنه تم تسجيل غرق “500” منزل حتى كتابة الخبر، ومحاصرة بعض العائلات، مشيرًا إلى أن الإمكانيات المتاحة حاليا ضعيفة جدا، وقمنا بالتواصل مع الجهات المسؤولة ونطالب بالدعم الفوري.

وتابع أن عائلتي الآن محاصرة داخل المنزل، وأنا عاجز تماما للوصول إليهم وإخراجهم وهذا حال أغلب العائلات بالمدينة، خاصة منطقة مدور الزيتون وبنية وخروبة، فالوضع في هذه الضواحي كارثي، والامطار لم تتوقف من الهطول منذ ليلة أمس السبت.

وأضاف رئيس الإسعاف والطوارئ لدينا خمسة سيارات إسعاف من جهاز الإسعاف والطوارئ، قام مدير إدارة الفروع لجهاز الإسعاف والطوارئ بالمنطقة الشرقية صلاح القطراني بتكليفها منذ يوم أمس ولكن الوضع يريد إمكانيات أكبر.

وتداول عدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي الجمعة صور توضح غرق الشوارع بمنطقة تاكنس الواقعة بالجبل الأخضر شرق ليبيا.

وتشير الصور والفيدوهات إلى أن الأمطار أغرقت الشوارع ومنعت السيارات والمارة من التجول وعطلت المرور.

وأوضحت الصور أن الفيضانات طالت أيضا عدد من المنازل والسيارات وأغلقت عددا من الشوارع الرئيسية بالمنطقة. (وال – تاكنس) ف و

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