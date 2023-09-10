عقب تزايد حالات التسمم الغذائي.. وزارة العمل بحكومة الدبيبة توجه تنبيه لأصحاب الأنشطة التجارية

ليبيا – نبّهت وزارة العمل بحكومة تصريف الأعمال أصحاب الأنشطة الخدمية والتجارية بعدم تمكين العمالة الوافدة من إدارة حرف ومهن ذات علاقة بحفظ وتجهيز الغذاء (مطاعم وجزارة لحوم ومخبوزات) دون توفر شروط اللياقة الصحية، وخلوّه من الأمراض.

وزارة العمل شددت وفقاً للمكتب الاعلامي التابع لهل على أصحاب الأنشطة الخدمية والتجارية ضرورة التأكد من معرفته بضوابط وشروط النظافة، والمعايير الصحية عند تجهيز وتقديم وحفظ الأغذية والمشروبات بالمحال التجارية والمطاعم.

تنويه وزارة العمل جاء بعد الملاحظة في الآونة الأخيرة ومن خلال التقارير الدورية الواردة تزايد حالات التسمم الغذائي للمواطنين.