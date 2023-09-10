“الدرسي” يشكل غرفة طوارئ للتصدي لسوء الأحوال الجوية

أصدر وزير الاتصالات والمعلوماتية في الحكومة الليبية “سالم الدرسي”القرار رقم (5) لعام 2023 بتشكيل غرفة طوارئ تابعة للوزارة، تحت إشرافه وبمشاركة مجموعة من المسؤولين،وتأتي هذه الخطوة استجابةً للتقلبات الجوية وسوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد.

ووفقًا لنص القرار، ستعمل الغرفة على اتخاذ التدابير الوقائية والاحترازية لمعالجة الأضرار المحتملة نتيجة لسوء الأحوال الجوية،وستتبع الغرفة بشكل دقيق التطورات الجوية وتوجيه الإجراءات المناسبة للتعامل مع أي مشاكل تقنية قد تنشأ.

ووجه الوزير تعميمًا عاجلًا لعدد من الجهات والشركات ذات الصلة بتشكيل غرف طوارئ مماثلة للتصدي لأي حالات طارئة تنجم عن الأحوال الجوية السيئة، كما دعا إلى تفعيل الخدمات الإلكترونية والاتصالات والتوعية العامة بالوسائل التقنية للمساهمة في السلامة العامة وضمان استدامة خدمات الاتصالات في حالة الطوارئ.